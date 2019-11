Listhaug ber norske kommunar ta vassikkerheit på alvor

innenriks

– Vatnet i Noreg er i hovudsak trygt, men det er grunn til å vere bekymra dersom kommunane ikkje tar dette på alvor, seier Frps nestleiar til NTB.

I ein statusrapport om drikkevassområdet i kommunane i landet seier Mattilsynet at dei er bekymra for framtida, sjølv om også dei slår fast at norsk drikkevatn generelt er trygt.

I sommar vart over 2.000 sjuke og over 60 innlagde på sjukehus etter eit bakterieutbrot på Askøy som utløyste kokevarsel. Då vart det påvist store konsentrasjonar av E. coli-bakteriar i eit høgdebasseng.

– Det vi har lært av Askøy er at det kan få store konsekvensar dersom ein ikkje har ting på stell i vassektoren, seier Listhaug.

Ei rekke tilrådingar

Mattilsynet tilrår å sjå nærare på utbetring og oppgradering av distribusjonssystemet for drikkevatn. Tilsynet seier òg at beredskapen må styrkast og foreslår ei nasjonal oversikt over omsynssoner for drikkevasskjelder.

Listhaug seier at det er kommunane som har ansvar for å sikre innbyggarane trygt vatn. Berre 149 kommunar har svart på Mattilsynets førespurnad om investeringsplanar og utfordringar på området, noko Listhaug seier er urovekkande.

– Her er det kanskje ein del kommunar som manglar ein plan. Då er det nødvendig at innbyggarar stiller nokre kritiske spørsmål til dei lokale politikarane sine, seier folkehelseministeren.

Lekkasjar

Gjennomsnittleg 30 prosent av vatnet lek ut før det når kranene til norske innbyggarar. Det skaper fleire utfordringar. Når noko lek ut, kan noko anna leke inn, påpeikar Listhaug. Til samanlikning lek berre 20 prosent av vatnet i Sverige. I Danmark er delen nede på 8 prosent.

– I dei verste kommunane lek 60 prosent av vatnet ut. For mange kommunar bør Askøy-saka vere ein vekkar slik at arbeidet med å utbetre leidningsnett og høgdebasseng blir styrkte, seier Listhaug.

Samtidig seier ho at ho har bedt Mattilsynet om å prioritere tilsyn på drikkevassområdet. Neste år skal dei sjå spesielt på leidningsnettet i det nasjonale tilsynsprosjektet.

Aktørar møtest

Listhaug seier at innbyggarane i Noreg er med på å finansiere vassforsyninga via vassavgifter, og at det kan bli nødvendig for kommunane å auke gebyra.

Ho legg til at Kommunenes Sentralforbund, Norsk Vann, Vannklyngen, Huseiernes Landsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund neste år skal setje seg saman og jobbe med eit program for teknologiutvikling. Målet er at ny teknologi skal få ned kostnadene på sikt.

Norsk Vann har tidlegare anslått at det vil koste 280 milliardar kroner i dei kommunale vatn- og avløpsanlegga fram til 2040 for å forsyne ei veksande befolkning, innfri alle regelverkskrav og komme à jour med vedlikehaldsetterslepet på det omfattande leidningsnettet.

– Kommunanes utbetring av leidningsnettet vil ta tid, men det er viktig at kommunane prioriterer dette, seier Listhaug.

