Minst 24 nye straffesaker knytte til Nav-skandalen

innenriks

Domstolane går no gjennom alle tidlegare dommar for å sjå om fleire kan vere dømde på gale grunnlag for å ha tatt med trygdeytingar til andre EØS-land.

Så langt er det funne minst 24 nye saker som blir mistenkte å vere baserte på feil tolking av lova, men det blir understreka at fleire av sakene må vurderast nærare før ein kan konkludere sikkert.

Fengsel utan vilkår

I første omgang er det slått fast at lova har vorte feiltolka i saker etter 2012 der Nav-brukarar har tatt med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar til andre EØS-land. Det er desse sakene domstolane no jobbar med å få oversikt over.

NTB har fått førebelse tal frå rundt halvparten av dei 60 tingrettane i landet. Mange melder frå om at dei ikkje har funne nokon slike saker, medan andre har avdekt nokre nye saker.

I fleire av dei nye sakene har dei tiltalte vorte dømde til fengselsstraffer utan vilkår i opptil fleire månader.

* Oslo tingrett har funne åtte nye saker, i tillegg til ni saker som vart kjende måndag

* Nedre Telemark tingrett har funne tre nye saker, i tillegg til to saker som vart kjende måndag

* Fredrikstad og Halden tingrettar har funne sju nye saker, i tillegg til to saker som vart kjende måndag

* Follo tingrett har funne minst to nye saker

* Fosen tingrett, Heggen og Frøland tingrett og Alta og Hammerfest tingrett har funne éi ny sak kvar, altså tre til saman.

* Stavanger tingrett har truleg funne éi sak

Uvisse

I enkelte av dei nye sakene har den dømde delvis opphalde seg i andre EØS-land, men også delvis i utlandet elles.

Dermed er det ikkje sikkert at heile grunnlaget for straffa er gale, men altså delar av det, slik at den dømde skulle hatt lågare straff og lågare krav om tilbakebetaling.

(©NPK)