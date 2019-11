Oslo Børs igjen over 900 poeng

innenriks

Indeksen enda den siste handelsdagen denne veka på 903,64 poeng.

Equinor trona øvst i omsettingstoppen. Energigiganten gjekk opp med over 2 prosent. Like bak enda Yara, som auka med 0,84 prosent.

Mowi enda på tredjeplass med ein auke på 0,4 prosent, medan DNB landa på fjerdeplass med ein auke på 0,4 prosent. Telenor vart einaste i topp fem der pila peika motsett veg – selskapet fall med 0,8 prosent.

Vidare enda veka i pluss for både Norsk Hydro (+3,6), Aker BP (+2), Aker (+0,7) og DNO (+1,1). Orkla og Storebrand fall med høvesvis 0,4 og 1 prosent.

Europris vart den soleklare vinnaren i dag med ein auke på over 17 prosent. Det skjer etter at selskapet fredag la fram resultata frå tredje kvartal. Europris omsette for 1.477 millionar kroner, i forhold til 1.352 millionar kroner i same periode i fjor.

I andre enden av skalaen er IDEX, som enda som taparen på fredag. Fingeravtrykksselskapet fall med 8,5 prosent.

Eit fat nordsjøolje kostar måndag ettermiddag 60,52 dollar, ein solid oppgang på 3,10 prosent frå nivået i natt. Amerikansk lettolje (WTI) blir handla for 55,15 dollar fatet.

For dei tonegivande børsane i Europa vart det ei god avslutning på veka. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris klatra 0,5 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,6 prosent.

(©NPK)