Setjeriksadvokat truleg på plass før tysdag

Same dag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjere greie for trygdeskandalen i Stortinget.

Saka fekk fredag ei ny omdreiing då det vart klart at Jørn Sigurd Maurud, som same dag tok over som riksadvokat, ikkje kan jobbe med saka fordi han er sambuar med tidlegare statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap).

– Sambuaren min, Hanne Bjurstrøm, var arbeidsminister frå 20. oktober 2009 til 20. september 2012, og i den eigenskapen ansvarleg statsråd då forskrift 22. juni 2012 nr. 585 vart gitt, skriv Maurud i eit brev til Justisdepartementet.

Det var altså Bjurstrøm som var ansvarleg for å innføre den nye EØS-forskrifta i 2012, som Noreg har misforstått.

– Vi har vurdert at han var ugild. Vi gjer alt for å rydde opp og har mange gode kandidatar som kan vere setjeriksadvokat. Vi har ikkje rokke å spørje nokon i dag, seier Kallmyr til VG.

Justisministeren understrekar at Nav-saka er ei sak departementet ikkje visste noko om.

– Det dreiar seg om ein kollektiv svikt, ein svikt i alle ledd. Dette må gåast gjennom grundig i ei ekstern gransking så vi får sjå oss sjølv i korta, og det må nokon andre gjere, seier justisministeren.

