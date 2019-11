Solberg opnar for trygdegransking tilbake til 90-talet

innenriks

Det fortel statsministeren til TV 2.

– Granskingskommisjonen skal få fullmakt til å sjå på alle sidene av saka. Eg er opptatt av at vi ikkje skal ha eit ekskluderande mandat for denne gruppa, slik at dei òg kan sjå på det som var før 2012, seier Solberg.

Ho understrekar at ho meiner den feilaktige praksisen mest sannsynleg starta i 2012.

Til kanalen opplyser Solberg at det er fleire namn på blokka som mogleg leiar for granskinga, men vil ikkje gå ut med noko før nokon har sagt ja.

Solberg seier ho framleis har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H),

– Ja, og eg oppfattar henne som veldig opptatt av å rydde opp i denne saka, seier statsministeren.

