Spesialeininga startar etterforsking av PST-sjef Sjøvold

Spesialeininga opplyste torsdag at dei hadde starta innleiande undersøkingar etter at VG onsdag skreiv at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold tok vare på to handvåpen over fleire år utan å ha løyve til det.

Fredag stadfestar Spesialeininga at dei startar full etterforsking av Sjøvold.

– Eg kan opplyse at vi på bakgrunn av innleiande undersøkingar har funne at det er rimeleg grunn til å setje i verk etterforsking, seier etterforskingsleiar Kari-Anne Hille Valla i Spesialeininga for politisaker til VG.

Ho ønsker ikkje å kommentere kva for ein rettsleg status Sjøvold, som er tidlegare politimeister i Oslo, har per i dag.

Sjøvold blir etterforska for mogleg brot på paragrafen i straffelova 171 og 172 som går på tenestefeil, og eit mogleg brot av våpenlova.

– Saka har høg prioritet, fordi ho har stor allmenn, offentleg interesse. Det er fordi søkelyset no er retta mot ein tidlegare politimeister og ein person som no er leiar for PST, seier Valla.

Sjøvold innrømte overfor VG onsdag at han tok vare på to handvåpen over fleire år for ei enke i Vestfold etter at mannen hennar døydde i 2008.

