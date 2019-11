Politiet: Hausten ikkje spesielt valdeleg i Oslo aust

innenriks

– Det har ikkje vore noka brå endring i bildet for Eining Aust del den siste tida, sjølv med den mediemerksemda som har vore, seier avsnittsleiar Hans Magnus Gjerlaug i kriminalførebyggande seksjon ved Eining Aust til NTB.

For to helgar sidan vart 16 personar arresterte for eit tosifra tal tilfelle av blind vald, noko som utløyste heit debatt om kriminalitetsbildet i hovudstaden. Neste måndagen møttest justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen (Ap) for å diskutere saka.

Gjerlaug forklarer at oktober kvart år er månaden med høgast ungdomskriminalitet i Eining Aust, og at oktober i år dermed ikkje var unik.

– Vi ser det i samanheng med at ungdom kanskje har vorte varme i trøya i skulesamanheng, rivaliseringar og konfliktar har sett seg og fleire ønsker kanskje å hevde seg. Til dømes kan dette ha noko med at dei dyre jakkene kjem fram på grunn av kulda, og både som verdigjenstand og statussymbol blir jakker i ei viss grad stolne eller frårana, seier han.

Fleire gjerningsmenn

Endringa politiet har merka seg over ein lengre periode, er at det no er fleire gjerningsmenn per valdshending enn tidlegare. I tillegg har politiet sett at det skal litt mindre til for at ei valdshending finn stad.

– Krenkinga i botnen er rett og slett mindre no, seier han.

Etter den såkalla valdshelga i oktober uttalte både Uteseksjonen i Oslo og barne- og ungdomsavdelinga i bydel Østensjø at dei opplever mindre nærvær frå politiet. Gjerlaug seier at avdelinga hans har tilsett fleire nye tenestepersonar, noko som har styrkt jobben dei gjer ute.

– Viss folk uttrykker at dei ikkje opplever godt nok nærvær frå politiet, så ligg det nok noko bak det. Vi prøver å vere til stades så mykje vi klarer, seier han.

Førebyggande arbeid

Den førebyggande seksjonen til Oslo-politiet på austkanten samarbeid med barnevernet, ungdomsskulane og den vidaregåande skulen, i tillegg til utekontaktar, sysselsetjarar og andre samfunnsaktørar.

Samarbeidet på tvers av etatar blir supplert ifølgje Gjerlaug med haldningsskapande arbeid, oppsøkande politiinnsats, der politiet prøver å bygge relasjonar til ungdom, og til slutt eventuell bruk av påtalereaksjon.

– Det er nokre fordommar og negativ informasjon der ute om politiet, og vi vil vise at politiet er der for alle. Vi ønsker å setje pris på ungdom når dei gjer noko positivt og bygge relasjonar med dei. Når ungdommen då har tillit til politiet, vil dei òg kunne stole på oss når vi rykker ut på ei hending og kanskje må bruke makt for å rette opp igjen ro eller orden, seier Gjerlaug.

