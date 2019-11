79-åring døydde i scooterulykke i Kautokeino

innenriks

Det vart seint søndag kveld sett i gang søk etter ein eldre mann som hadde gått gjennom isen med snøscooter i Kautokeinoelva.

Like før midnatt melde politiet i Finnmark at det var funne ein omkommen person i elva, og at personen var henta opp. Klokka 2.30 natt til måndag stadfestar politiet at det er den sakna som vart funnen død.

– Brann, politi og helse kom til staden og fekk tak i ein båt som var tilgjengeleg. Då dei kom ut i råka såg dei ein person i elva og fekk frakta personen på land, seier operasjonsleiar Eirik Pedersen ved Finnmark politidistrikt til NTB.

Det var pårørande på staden som identifiserte den 79 år gamle mannen.

Den eldre mannen la ut på tur med scooter søndag og vart sist sett mellom klokka 14 og 15 søndag.

– Det var scooterspor som leidde ut på elva, fortalde Pedersen tidlegare søndag kveld.

Dykkarar frå brannvesenet i Alta hjelpte til i søket.

(©NPK)