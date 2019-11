Berre 1 av 3 norske doktorgradar innan IKT er tatt av nordmenn

innenriks

– Då får vi ikkje tilgang på den kompetansen. Vi treng slik kompetanse inn hos både hos NSM, PST, Etterretningstenesta og ikkje minst på dei nye cybersikkerheitssentera, seier samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) til NRK.

Studiar gjort på oppdrag frå regjeringa av Nifu (Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning) viser at sidan 2013 treng Noreg stadig fleire ekspertar innan IKT-sikkerheit.

Ein gjennomgang frå tidlegare i år viser at det ligg an til at Noreg vil mangle 4.100 personar med IKT-tryggingskompetanse i år 2030.

Regjeringa har dei siste åra sett av fleire titals millionar kroner til satsing på utdanning innan IKT-sikkerheit både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Dette har ført til ein auke i talet på studentar og doktorgradar.

Men dei fleste som har tatt doktorgrad innan dette feltet, har ikkje norsk statsborgarskap.

Dette kan bli ei stor utfordring fordi det ikkje er sikkert at desse personane, med den aller mest avanserte kunnskapen om til dømes kryptering, kan brukast til å verne Noreg og nasjonale interesser.

(©NPK)