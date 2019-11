Dagbladet får ikkje pressestøtte

innenriks

Det opplyser konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media, som eig Dagbladet, til Dagens Næringsliv. Tidlegare på dagen erfarte Medier24 det same.

– Vi er overraska over at Medietilsynet konkluderer som dei gjer i denne saka. Vi kjem til å setje oss grundig inn i grunngivinga for denne avgjerda, og deretter avgjere korleis vi tar denne saka vidare, skriv Sørsdahl i ein e-post til avisa.

Sidan potten for pressestøtte blir fordelt på ei rekke ulike aktørar, ville ei tildeling til Dagbladet Pluss ha betydd at det vart mindre igjen til dei andre.

