Durek Verrett trekker seg frå CD-lansering i Noreg

Songane som boka og den nye CD-en byr på, stammar frå Durek Verretts tipp-tipp-tippoldefar, ifølgje Grappa musikkforlag.

Det er forlaget som i ei pressemelding opplyser at Verrett har avlyst besøket sitt til Noreg i november, og at han dermed òg har meldt avbod til CD-lanseringa. Dei skriv at årsaka til at Verrett avlyser noregsbesøket er «oppstyret rundt boka».

Stoppa bok

Verretts bok «Spirit Hacking» skulle etter planen gjevast ut på norsk i slutten av oktober, men utgivinga vart stoppa då Cappelen Damm forlag vart merksame på problematiske passasjar i den amerikanske originalutgåva.

CD-prosjektet blir beskrive som ein hyllest til den hittil ukjende folkesongprofilen Samuel Hellen (1813-1892), som vart fødd på Nøtterøy. Det er Ann-Turi Ford som står bak prosjektet.

Verrett skulle etter planen gjeste lanseringsarrangementet på Ingensteds i Oslo 15. november.

Skulle seie nokre ord

Verrett var ein av totalt fem etterkommarar av Hellen som var invitert som gjestar under lanseringa. Det var planlagt at amerikanaren skulle seie nokre ord under arrangementet.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at dei var eit par i mai, like før dei starta foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fekk mykje kritikk i samband med turneen, som førte til at ho slutta å bruke prinsessetittelen kommersielt.

