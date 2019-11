ESA krev svar om Nav-skandalen

innenriks

Brevet vart lagt ut i ESAS offentlege dokumentregister måndag og er signert indre marknad-direktør Gunnar Thor Pétursson.

Det var Dagbladet som omtalte brevet først. Bakteppet er avsløringane om at norske styresmakter i ei årrekke har feiltolka reglane for å ta med seg trygdeytingar, som sjukepengar og arbeidsavklaringspengar, til andre EØS-land.

ESA ber Arbeids- og sosialdepartementet svare på spørsmåla innan 4. desember.

Spørsmål

Blant spørsmåla ESA vil ha svar på, er kva Noreg har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir følgt framover.

I tillegg vil tilsynsorganet vite korleis norske styresmakter arbeider for å finne fram til dei som har vorte ramma av skandalen, og korleis desse menneska skal følgjast opp.

Det blir òg reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vore feil når det gjeld andre ytingar enn sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklaringspengar.

Eit anna spørsmål er kor langt tilbake feilen går. Då skandalen vart offentleg kjend, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at feilen går tilbake til 2012, men ESA vil ha svar på kvifor Noreg eventuelt meiner at reglane var annleis før dette. I korta ligg ein mistanke om at reglane kan ha vorte praktisert feil heilt sidan EØS-avtalen tredde i kraft i 1994.

Tok opp sak i 2015

Som NTB melde førre veke, tok ESA opp trygdespørsmålet med Noreg allereie for fire år sidan.

ESA fekk då ei klage frå ein person som fekk avslag frå Nav då vedkommande søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspengar (AAP) til Sverige. Klagen kom i 2015, same året som Anniken Hauglie (H) vart utnemnd til arbeids- og sosialminister og Sigrun Vågeng fekk jobben som Nav-direktør.

Saka var gjenstand for fleire møte og brevveksling mellom ESA og Noreg desse åra. Ho vart mellom anna tatt opp på fleire såkalla pakkemøte, der ESA og norske representantar møtest for å gå gjennom uløyste saker.

I 2017 bestemte ESA seg til slutt for å legge saka vekk.

Følgde ikkje eigne forsikringar

I brevet som no er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, tar ESA opp igjen klagen frå 2015 og viser til forsikringar norske styresmakter kom med den gongen, då det vart fastslått at EØS-reglane gjeld over norsk lov.

ESA vil no ha svar på kvifor dette prinsippet likevel ikkje vart følgt i sakene som no er avdekte.

Nav har sjølv anslått at rundt 2.400 menneske kan ha fått uriktig tilbakebetalingskrav mot seg i saka. I tillegg er minst 48 personar uskuldig dømde for trygdesvindel, 36 av dei til fengselsstraff.

