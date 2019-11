Forskar meiner Nav-skandalen kan botne i ressursskvis

innenriks

Doktorgradsstipendiat Cathrine Talleraas ved PRIO har dei siste fire åra forska på Navs møte med brukarar som bur i fleire land.

I ein kronikk i Agenda Magasin skriv ho at ho ikkje er overraska over skandalen som no blir rulla opp i Nav, og ho meiner han går djupare enn dårleg kommunikasjon mellom Nav, domstolane og departementet i perioden mellom 2017 og 2019.

Ho kallar dei tilsette som jobbar med utanlandssakene i Nav, for ei «særleg pressa gruppe byråkratar».

– Auka innvandring, utvandring, EU-utvidingar og transportmoglegheiter har (...) ført til større press på den internasjonale spesialeininga utan at dette blir reflektert i ei auka satsing på området. Trass i eit veksande behov, ser det ut til at dei nødvendige ressursane sjeldan har komme. Dei kom verken på 90-talet, tidleg 2000-talet eller i seinare år, skriv ho.

Ho peikar på at spesialeininga for internasjonale saker òg nyleg vart lagt ned.

– Denne mangelen på ressursar og prioritering kan vere ei viktig underliggande årsak til skandalen som no speler seg ut. Høgare bemanning over tid ville gitt Nav Internasjonalt moglegheit til skarpare spesialisering, skriv ho.

Ulik praksis mellom kontor

Talleraas peikar òg på ulik praksis mellom Navs internasjonale avdeling og ulike lokalkontor. Medan utanlandsavdelinga behandla sakene etter EØS-forordninga, kunne lokalkontor, som ikkje hadde EØS-regelverket under huda, avvise tilsvarande krav på grunnlag av avgjerdene i folketrygdelova. Det førte til at Nav parallelt både gav korrekte og feilaktige vurderingar.

– Det er eit faktum at mange har vorte feilaktig dømt for å ta kontantytingar med seg til utlandet sidan 2012, men det som hittil ikkje har vore diskutert, er at mange i same periode òg fekk innvilga eksport av desse ytingane. Statistikken frå Nav over utbetalingar til utlandet viser dette klart, skriv ho

Nav: – Vi fekk fleire hender i arbeid

Ytingsdirektør Kjersti Monland i Nav seier i ein kommentar at aukande saksmengde på utanlandsområdet var ein viktig bakgrunn for at Nav i 2016 samla saksbehandlinga av nasjonale saker og utanlandssaker til felles miljø.

– Vi fekk fleire hender i arbeid på utanlandsområdet, og det gav moglegheit til å utnytte Navs samla ressursar på ein betre måte. Fleire saksbehandlarar som tidlegare hadde jobba med nasjonale saker, fekk opplæring på utanlandsområdet. Utanlandsfeltet har òg fått nytte av kompetanse og erfaring frå dei nasjonale sakene. I ettertid ser vi at saksbehandlingstida på dei fleste ytingane har gått ned etter omlegginga, skriv Monland i ein e-post til NTB.

– Det er òg viktig å vere klar over at den eininga som Talleraas snakkar om, jobba med saker knytt til personar som flytta internt i EU/EØS-området, og som skulle ta med seg sine trygderettar. Den saka vi har no, handlar om personar som er busette i Noreg, og som mellombels oppheld seg i EU/EØS-området. Det er altså ikkje heilt samanliknbar, skriv Monland.

Manglar oversikt

Så langt er det kjente at sidan 2012 er minst 48 menneske uskuldig dømt for trygdesvindel, medan minst 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling. Dei siste dagane er det meldt inn minst 24 nye saker frå tingrettane.

Nav har oppretta ei eiga innsatsgruppe som skal gå gjennom sakene. Men kor mange skandalen faktisk har ramma, er det førebels ingen som har oversikt over. Det er òg eit spørsmål om dei same EU-reglane har vore gjeldande heilt sidan Noreg gjekk inn i EØS i 1994.

