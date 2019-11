Lars Gule: – Manshaus' utsegner gir pressa eit dilemma

innenriks

Måndag var første gong Manshaus fekk uttale seg offentleg i Oslo tingrett. Lars Gule var til stades under fengslingsmøtet der referatforbodet vart oppheva slik at pressa stod fritt til å referere det Manshaus sa. Gule meiner dette skaper utfordringar for pressa.

– Pressa står overfor eit dilemma. For å kjempe mot ideologien, må ein kjenne til han, samtidig er det ikkje ønskeleg at ein slik bodskap blir spreidd, seier Gule til NTB.

– Brukte retten som talarstol

I rettsavgjerda blir opphevinga av referatforbodet grunngitt mellom anna med omsynet til å førebygge grunnlause mytar eller misforståingar.

– Manshaus brukte retten som talarstol. Det er grunn til å vere bekymra for at han vil gjere det same under hovudforhandlinga. I verste fall blir media mikrofonstativ for nazipropaganda. I beste fall blir det sett søkelyset på ein forkasteleg ideologi, seier ekstremismeforskaren.

Slik Gule oppfattar Manshaus' utsegner er dette kjente tankar frå rasistiske, nynazistiske og antisemittiske ideologiar.

– Manshaus delar oppfatningar med veldig mange om kva for utfordringar den kvite rasen står overfor, noterer han.

Overlappande ideologiar

Gule har tidlegare prøvd å anslå kor utbreidd desse ideologiane er i Noreg.

– Ut ifrå kvalifisert gjetting vil eg seie at det er mellom 10.000 og 15.000 som er samde med Anders Behring Breivik i analysen hans av øydelegginga til kulturmarxistar av samfunnet. Men det er viktig å påpeike at det berre er ein brøkdel av desse som er villige til å bruke vald, seier Lars Gule.

