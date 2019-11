Nav-rundskriv tydeleg om EØS-reglane

innenriks

I rundskrivet R45-00 om avgjerdene til EØS-avtalen om trygd står det svart på kvitt at dersom ein person oppfyller vilkåra til å få arbeidsavklaringspengar, kan ytinga bli betalt «sjølv om personen bur eller oppheld seg i eit anna EØS-land».

Rundskrivet vart først oppretta i 2001 og deretter revidert i 2010 og 2012 som følgje av den nye EU-forordninga om trygderettar.

Ifølgje Nav har reglane vorte tolka feil sidan den gong, noko som har ført til den største trygdeskandalen nokon gong i Noreg. Minst 48 personar er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dei til fengselsstraff. Tingrettar landet rundt har til no funnen minst 24 nye saker.

Rett til å behalde

I rundskrivet blir det vist til at sjølv om norsk lov set som hovudvilkår at mottakaren oppheld seg i Noreg, gir forordninga rett til å behalde ytinga under opphald i andre EØS-land.

Vidare heiter det at dette ikkje skal forståast som at ein fritt kan reise til eit anna EØS-land og framleis ha rett til arbeidsavklaringspengar. Vilkåret er at Noreg framleis er «kompetent stat». Det betyr kort og godt at den som får ytinga, er medlem av folketrygda.

Når det gjeld sjukepengar, heiter det i det same rundskrivet at ein tidlegare måtte søke om å få med seg sjukepengerettane for å kunne reise eller flytte til eit anna EØS-land.

Ikkje krav til å søke

– Den nye forordninga har ikkje på same måte noko uttrykkeleg krav til at ein må søke om å få med seg ytinga, heiter det i rundskrivet, som også viser til ein tidlegare EU-forordning om trygd frå 2004.

Der blir det lagt vekt på at det skal vere mogleg å eksportere trygdeytingar og røre seg fritt mellom landa som er knytt til forordninga.

