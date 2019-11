Omkamp i lagmannsretten om leiteboring i Barentshavet

innenriks

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 staten for brot på miljøparagrafen i Grunnlova etter å ha opna for oljeleiting i Barentshavet.

Paragraf 112 slår mellom anna fast at «naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.».

Klimaaksjonen til besteforeldra vart med på søksmålet, som enda med tap i Oslo tingrett i januar i fjor. Dei tre miljøorganisasjonane vart òg pålagd å dekke sakskostnadene til staten på 580.000 kroner.

Miljøorganisasjonane nektar å gi opp kampen, og tysdag startar ankesaka i Borgarting lagmannsrett. No har òg Naturvernforbundet slutta seg til saksøkarane.

– Skal vi klare å unngå dei verste konsekvensane av klimaendringane, må vi la olje og gass bli liggande i bakken, slo Naturvernforbundets leiar Silje Ask Lundberg fast under ein pressekonferanse om klimasøksmålet i Oslo måndag.

Krev drastiske tiltak

I tingretten argumenterte regjeringsadvokaten med at tildelingar av lisensar i Barentshavet er behandla fleire gonger i Stortinget og åtvara mot å forstyrre maktbalansen mellom dei folkevalde og rettssystemet.

Miljøorganisasjonane viser i anken sin til Noregs forpliktingar i Parisavtalen og meiner at «det krev drastiske tiltak for å halde grensene for temperaturstiging som verda er samd om».

«Utslepp frå petroleumsproduksjon er Noregs klart største utsleppsdrivar, og Noreg er blant landa i verda med størst petroleumsproduksjon», blir det vidare peika på.

«Noreg har så langt ikkje vore i nærleiken av å nå sine utsleppsmål», hevdar miljøorganisasjonane, som derfor held fast på at staten gjennom tildeling av leiteområde i 23. konsesjonsrunde braut miljøparagrafen i Grunnlova.

Rådde mot

Både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt rådde mot i si tid utdeling av leitelisens for fleire av dei aktuelle blokkene, og miljøorganisasjonane fekk òg nyleg støtte frå FNs spesialrapportør for menneskerettar og miljø, David Boyd.

Noreg bør «slutte å leite etter nye olje- og gassreservar, stanse utbygginga av oljeinfrastruktur og bruke rikdommen og kløkta til å bli ein fossilfri økonomi», slo Boyd fast i september.

I tråd med norsk lov

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted held fast på i sitt prosesskriv til Borgarting lagmannsrett at anken til miljøorganisasjonane må bli avvist.

Sejersted viser til at vedtaket om å opne for leiteboring bygde på «grundige faglege, administrative og politiske prosessar, som fullt ut var i tråd med norsk lov».

Regjeringsadvokaten meiner vidare at søksmålet til miljøorganisasjonane bygger på «ei radikalt utvida tolking» av paragraf 112 i Grunnlova.

Sejersted peikar òg på at det har vore petroleumsverksemd i den sørlege delen av Barentshavet sidan 1970-talet, og at Stortinget opna for leiting i søraust i 2013.

Etter tre års leiteaktivitet i blokkene som var omfatta av 23. konsesjonsrunde, er det enno ikkje gjort drivverdige funn, opplyser Sejersted, som minner om at det ved funn blir kravd ny vurdering og godkjenning frå staten før eventuell utvinning kan starte.

(©NPK)