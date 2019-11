Spesialeininga legg bort sak mot Agder-politiet etter dødsulykke

innenriks

«Det framkom ikke gjennom Spesialenhetens etterforskning opplysninger som tilsa at involverte politipatruljer kunne holdes strafferettslig ansvarlig for at kjøringen endte fatalt», heiter det i samandraget av avgjerda, ifølgje Fædrelandsvennen.

Ulykka skjedde i samband med at politiet rykte ut etter å ha fått fleire meldingar om aktlaus køyring på E39 mellom Mandal og Kristiansand i april i fjor.

Politiet prøvde mellom anna å stanse bilen med spikarmatte, noko som ikkje lykkast.

Politiet vedtok tvangsmessig påkøyring, men det vart det ikkje tid til. Kort tid etter at operasjonsleiar gav løyve til å torpedere bilen til 23-åringen, kolliderte han med eit vogntog. 23-åringen hadde då køyrt rundt 1,7 kilometer i feil køyreretning.

Spesialeininga for politisaker har lagt bort etterforskinga mot politiet «som intet straffbart ansees bevist», skriv avisa.

