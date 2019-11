Stor studie: Cannabis som medisin betrar ikkje psykiske lidingar

innenriks

– Dette er ein solid studie, der forskarane har brukt gode kriterium til å velje studiar og gjort ein grundig gjennomgang, seier Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforskar ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagens Medisin. Han er elles ikkje overraska over resultatet frå den australske rapporten som vart publisert i The Lancet Psychiatry førre veke.

Etter å ha gått gjennom dei 83 studiane, konkluderte forskarane med at det ikkje er belegg for å seie at det kjemiske sambandet cannabidiol, som finst i cannabispreparat, har effekt på dei psykiske lidingane og diagnosane depresjon, angst, ADHD, Tourettes sjukdom, PTSD og psykose når pasienten har desse kvar for seg.

Medan det finst belegg for at det er ein samanheng mellom verkestoffet THC frå cannabismisbruk og auka risiko for angst, psykose og depresjon, er det altså ikkje tilstrekkeleg bevis for at preparat som inneheld farmasøytisk THC kan ha ein positiv effekt på psykiske lidingar, påpeikar forskarane.

Noko effekt i kombinasjon

I sju studiar med til saman 252 personar vart det likevel funne noko effekt på angstlidingar hos personar med kronisk smerte eller multippel sklerose (MS).

Dei fleste studiane er av preparat som inneheld farmasøytisk THC, med eller utan CBD, og ikkje av så mange produkt som inneheld berre farmasøytisk cannabidiol (CBD), som ikkje gir nokon rus. Det blir tilrådt ytterlegare forsking på det området.

Glad for resultat

Forskarane såg på 42 studiar om depresjon, 31 om angst, åtte om Tourettes syndrom, tre om ADHD, 12 om PTSD og 11 om psykose. Konklusjonen er at det ikkje er tilstrekkeleg belegg for å hevde at cannabinoider betrar sjukdom eller symptom.

Bramness i FHI seier han kvar veke blir kontakta av folk som spør om medisinsk cannabisbruk knytt til nettopp dei sjukdommane som er med i studien.

– Eg er glad for at det her blir slått fast i ein stor studie at det ikkje er noko å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjeld psykisk helse, seier Bramness.

– Eg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikkje stille lågare krav til cannabis enn til andre legemiddel, legg han til.

(©NPK)