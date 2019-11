DA-styret ber direktøren gjere for greie for Nav-skandalen

innenriks

Etter avsløringa om at norske styresmakter i ei årrekke har feiltolka reglane for å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land, kallar styret i Domstoladministrasjonen direktør Sven Marius Urke inn for å orientere om saka på styremøtet 18. november.

Styreleiar Bård Tønder seier at styret ønsker å sikre at slike situasjonar aldri oppstår: – Derfor må dei faktiske forholda i denne saka avdekkast, og det må deretter setjast i verk tiltak som sikrar at dom berre blir kunngjort i samsvar med lovverk og rett lovforståing, seier han.

Så langt er det avdekt at minst 48 trygdemottakarar urettmessig er dømde for trygdesvindel av norske domstolar. 36 av desse har sona fengselsstraffer.

