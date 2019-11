Leiaren i sosialkomiteen meiner Nav-leiinga må gå av

innenriks

Nav burde reagert tidlegare og har vore for passive, ifølgje Wiborg.

– Mest graverande synest eg det er at når Nav, når dei blir gjort kjent med alvoret i saka, ikkje ser at her må vi gå tilbake å finne ut kven som er utsett for urett. Det synest eg er skremmande, seier han til NTB.

Han viser til brevet Nav sende til departementet der etaten gav uttrykk for at det ville vere for tidkrevjande å gå tilbake og finne ut kven som er ramma av Nav-skandalen. Det gjer at han meiner leiinga må gå av.

– Det viser at dei ikkje nødvendigvis er dei rette til å vere dei som skal leie Nav gjennom den oppryddinga som skal vere, seier Wiborg.

