Lysbakken: – Nav-saka har ein stank av klassejuss

SV-leiaren seier mange spørsmål står igjen etter arbeidsminister Anniken Hauglies (H) forklaring om Nav-skandalen i Stortinget tysdag.

– Vi veit kva som er skjedde, men ikkje korleis og kvifor. Eitt av svara, fryktar eg, ligg i den mangeårige kulturen for mistillit som er skapt mot menneske på ytingar, der frykta for at folk skal få noko dei ikkje har krav på, har vorte større enn at einskildmenneske ikkje får det dei har krav på, sa Lysbakken.

– Saka har ein stank av klassejuss, uttalte Lysbakken.

SV-leiaren seier han meiner saka er for alvorleg til at det er tilstrekkeleg med ei gransking initiert av regjeringa åleine.

– Stortinget må bli involvert. Vi sit med ei lang rekke spørsmål utan svar, vi må få meir informasjon og Stortinget har eit stort ansvar for å få fakta på bordet, uttalte han.

