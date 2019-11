Mann tiltalt for datainnbrot hos Vegvesenet

innenriks

Den 33 år gamle utanlandske statsborgaren vart arrestert i januar 2018 etter at Statens vegvesen hadde meldt han til politiet.

Ifølgje Bergensavisen ville mannen utvikle ein app med informasjon om køyretøy, og Statens vegvesen mistenkte at mannen på ulovleg vis hadde fått tilgang til informasjon frå registera deira.

I tiltalen står det at mannen køyrde eit skript som gjorde at han fekk tilgang til og kunne laste ned Statens vegvesens kunderegister, og at han skal ha gjort dette fleire gonger i perioden desember 2017 til januar 2018.

Mannen har i avhøyr nekta straffskuld for datainnbrot, men han har fortalt at han ville utvikle ein app der informasjon om køyretøy var sentralt, ifølgje avisa.

33-åringen er tiltalt etter paragrafen i straffelova 204, som har ei strafferamme på inntil to års fengsel. I februar 2020 kjem saka opp for Bergen tingrett. Det er sett av to dagar til saka.

