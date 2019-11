Nav-offer krev at Hauglie og Nav-leiinga går av

innenriks

Fleire offer etter Nav-skandalen lytta til Anniken Hauglies (H) forklaring om saka frå galleriet på Stortinget tysdag. Fleire var skuffa i etterkant.

– Eg hadde forventa å få svar på kvifor det har tatt så lang tid, men det synest eg ikkje Hauglie gav noko godt svar på, så det var ikkje tillitvekkande, seier Rita Elisabeth Rudiløkken til NTB.

– Mista alt

Rudiløkken vart tilbakekravd nær 200.000 kroner av Nav etter å ha opphalde seg i Spania ein periode medan ho fekk arbeidsavklaringspengar.

– Eg mista leilegheita mi, eg mista alt. Eg vart trua med politimelding, og eg vart psykisk veldig dårleg, fordi eg hadde ein posttraumatisk stressliding frå før, fortel Rudiløkken.

Ho meiner at både arbeidsministeren og Nav-leiinga bør gå av.

– Det blir vanskeleg å ha tillit viss dei to skal halde fram. Dei har begge brukt altfor lang tid på å rydde opp, meiner ho.

– Blir stempla

Det same meiner leiaren av AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen. Aksjonen jobbar mellom anna for å forbetre reglane i folketrygdlova om arbeidsavklaringspengar (AAP).

– Det er fint at ho ber om unnskyldning, men ho kan ikkje be om tillit. Etter ein så stor skandale som dette, går det ikkje an å ha tillit til verken Anniken Hauglie eller leiinga i Nav lenger, meiner Thoresen.

Rita Elisabeth Rudiløkken seier at sjølv om ho meiner toppane må gå, så håper ho ikkje at skuldspørsmålet blir det viktigaste politiske spørsmålet framover.

– Det viktigaste er å ta vare på dei som er ramma. For meg er det viktigaste å bli kvitt skam, for du føler deg som ein kriminell, og det har vore ei belastning i livet mitt. Ein blir stempla, seier ho.

