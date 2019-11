Noregs Bank: Gjeldsveksten bremsar opp

innenriks

– Gjelda i hushalda er høg, men oppbygginga av gjeld bremsar opp, seier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Noregs Bank la tysdag fram den årlege rapporten om det finansielle systemet i Noreg, der det blir peika på fleire kjente risikomoment.

Dei største sårbarheitene i det norske finansielle systemet er at folk har mykje gjeld, og at eigedomsprisane er høge.

Grepa som er tatt dei siste åra, har verka dempande, ifølgje rapporten. Bustadlånsforskrifta, gjeldsregisteret og nye tiltak retta mot forbrukslånsmarknaden er med på å bremse gjeldsveksten blant folk flest.

Noregs Bank er derfor usamd med Finanstilsynet, som har ønskt ei innstramming av bustadlånsforskrifta, skriv DN.

Internasjonal uro

Uvissa i verdsøkonomien utgjer òg ein risiko for den finansielle stabiliteten i landet. Rapporten nemner spesielt handelskonfliktar og Storbritannias forhold til EU.

Uro ute kan smitte til Noreg og bli forsterka av sårbarheitene i det norske finansielle systemet.

– Så langt har uvissa internasjonalt ikkje ført til alvorlege konsekvensar for norsk økonomi. Norske bankar har i lita grad vorte påverka, men dette kan endre seg raskt, seier visesentralbanksjef Nicolaisen.

– Må ta omsyn til klimarisiko

Klimaendringar og tiltak for å dempe dei kan føre til tap og finansieringsproblem i bankane, påpeikar Noregs Bank.

– Det utgjer ein risiko for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig at finanssektoren tar omsyn til klimarisiko i risikovurderingane dei gjer, heiter det i rapporten.

Bankar kan tole nedtur

Overordna meiner Noregs Bank at sårbarheita i det norske finansielle systemet ikkje er vesentleg endra det siste året.

Bankane er solide, lønnsame og har god tilgang på finansiering. Stresstesten viser at bankane samla toler tapa frå ein nedtur i norsk økonomi.

Samtidig kan dei komme til å forsterke ein nedgang ved å stramme inn for mykje på utlån for å halde oppe kapitalkrav, ifølgje rapporten. For å motverke dette kan styresmaktene jenke på kravet til kapitalbuffer og la bankane tære på andre bufferar, blir det påpeika i rapporten.

(©NPK)