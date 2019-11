Presseutval meiner media må skjerpe seg

innenriks

Det er store variasjonar frå journalist til journalist, og frå redaksjon til redaksjon, i omgangen med kjelder, konkluderer utvalet.

– Presseetikken har nærast vorte individualisert, sa leiaren av utvalet Sven Egil Omdal då han la fram rapporten tysdag.

Saman med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre foreslår han fleire endringar i Ver varsam-plakaten for å gjere køyrereglane for norske journalistar tydelegare.

Hjørnestein

– Tillit er hjørnesteinen som ber all verdifull journalistikk, sa Omdal.

– Ein gjennomførd høg etisk standard styrker den autoriteten media treng for å kunne utføre samfunnsrolla si. Det gjeld ikkje minst når mektige personar eller institusjonar blir kritiserte, sa han.

– I slike tilfelle vil det veldig ofte bli prøvd å sette truverdet til pressa i tvil. Journalistane vil bli påført skjulte motiv, arbeidsmetodane vil bli kritisert, sa Omdal.

Prøver å manipulere

Maktpersonar stenger seg i aukande grad inne bak ein mur av kommunikasjonsrådgivarar og andre portvakter, meiner Omdal.

– Viljen til å stille til intervju har vorte klart svekt, medan forsøka på å manipulere den journalistiske prosessen blir stadig fleire og sterkare, konstaterer han.

Erfarne kjelder forlanger òg stadig oftare at intervjua skal føregå skriftleg, og dei vil justere og redigere det dei blir siterte på.

– Journalistane kan då aldri vere sikre på kven som har formulert svara. Pressa bør samarbeide om å redusere bruken av slike skriftlege intervju, sa Omdal.

Usedvanleg godt

– Dette er kanskje det viktigaste presseetiske dokumentet som er levert på mange, mange år, seier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i ein kommentar til rapporten frå kjeldeutvalet.

– Han er eit usedvanleg godt utgangspunkt for debatt om journalistisk metode, ikkje minst når det gjeld kjeldekontakt. Han gir næring for tankar og refleksjonar rundt korleis vi skal arbeide, seier han til NTB.

Leiar i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, framhevar særleg forslaget frå utvalet om eit klarare skilje i handteringa av rutinerte og urutinerte kjelder.

– Men utvalet peikar òg på at mektige kjelder har vorte mektigare, og at dei i aukande grad prøver å ta kontroll over den journalistiske prosessen. Dette er alvorleg, seier ho til NTB.

Mektige kjelder

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er samd.

– Ver varsam-plakaten skil i dag ikkje mellom rutinerte og urutinerte kjelder, og det bør han. Mektige kjelder har vorte mektigare, men journalistar bør utvise større romslegheit overfor uerfarne kjelder, meiner ho.

– Inntrykket mitt er at media er opptatt av å følgje Ver varsam-plakaten, men spørsmålet er om ein har gode nok rutinar i den enkelte redaksjonen, seier Floberghagen til NTB.

Anonyme kjelder

Kjeldeutvalet er kritisk media sin bruk av anonyme kjelder, særleg i saker om maktkampar i politiske parti og organisasjonar, og vil ha slutt på at personkarakteristikkar og påstandar som er udokumentert, blir sagt anonymt.

Utvalet åtvarar òg mot bruken av sosiale medium som kjelde, og foreslår eit nytt punkt i Ver varsam-plakaten som oppmodar til særleg varsemd ved bruk av slike.

Utvalet tar òg eit oppgjer med attgjevinga til norske medium av sitat og oppmodar til auka presisjon og slutt på omskriving, også skånande omskriving etter påtrykk frå intervjuobjekt som krev sitatsjekk.

(©NPK)