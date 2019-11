Presseutval vil ha slutt på omtrentlege sitat og lemfeldig bruk av anonyme kjelder

innenriks

I kjølvatnet av Bar Vulkan-saka tidlegare i år oppnemnde Norsk Presseforbund eit eige utval for å sjå nærare på forholdet media har til kjeldene sine.

No har utvalet levert ein rapport. Der er hovudkonklusjonen at det i praksis ikkje finst nokon bransjestandard for dialogen med kjeldene. I staden har presseetikken nærast vorte individualisert, med store variasjonar frå journalist til journalist.

– Det var overraskande for oss at det var så store personlege variasjonar internt i kvar enkelt redaksjon, seier leiaren av utvalet Sven Egil Omdal til NTB.

Dette er svært forvirrande for kjeldene fordi dei ikkje kan vite korleis dei vil bli behandla, åtvarar han.

Anonyme kjelder

Det som trengst, er meir systematisk etikkopplæring i redaksjonane, meiner Omdal.

Saman med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre – dei tre andre medlemmene i det såkalla kjeldeutvalet – foreslår han dessutan fleire endringar i Ver varsam-plakaten for å gjere køyrereglane tydelegare.

– Éin ting som er viktig for mange, er den lemfeldige måten journalistar av og til bruker anonyme kjelder på, seier han.

Ifølgje Omdal gjeld dette spesielt i maktkampar internt i politiske parti eller i konfliktar i organisasjonar eller bedrifter. Forslaget frå utvalet er ei ny setning i Ver varsam-plakaten der det blir presisert at personkarakteristikkar og påstandar som er udokumentert, ikkje bør bli sagt anonymt.

Vil ha nøyaktige sitat

Eit anna punkt er den omtrentlege måten sitat nokon gonger blir sitert på i norske medium.

Omdal meiner det har utvikla seg ein «slapp praksis». Han viser til at fleire utanlandske korrespondentar seier dei ikkje tør å gje att sitat frå norske medium fordi dei ikkje kan vere sikre på at dei er korrekte.

– Viss du refererer eit direkte sitat, så skal det vere det som blir sagt, og ikkje ei omskriving, seier Omdal.

– Folk skal kunne stole på at viss det står at nokon har sagt noko, så har dei faktisk sagt det.

Rutinerte og urutinerte kjelder

I rapporten diskuterer utvalet òg forskjellen på rutinerte og urutinerte kjelder.

Utvalet meiner at Ver varsam-plakaten bør presisere at media skal vise særleg omsyn til urutinerte kjelder, og at slike kjelder i kontroversielle saker òg bør bli gjort oppmerksame på moglegheita for sitatsjekk.

Til profesjonelle kjelder vil utvalet derimot stramme inn.

– Vi foreslår ein strengare praksis overfor rutinerte kjelder og ein mjukare praksis overfor dei urutinerte, seier Omdal.

Bar Vulkan

Tilrådingane frå utvalet kjem som ein direkte konsekvens av Bar Vulkan-saka, der VG fekk sterk kritikk for måten avisa opptredde på overfor kvinna i ein mykje omtalt dansevideo med Trond Giske (Ap).

VG vart i ettertid felt i PFU for brot på god presseskikk, og denne veka vart det òg inngått forlik mellom VG og kvinna, som heiter Sofie.

– Den saka belyste for oss at det var behov for å sjå breiare på heile mediebransjen, seier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til NTB.

Ho seier ho no ser fram til å diskutere forslaget frå utvalet vidare med bransjen.

