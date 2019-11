Raudt og SV: Mistillitsspørsmålet like aktuelt etter Hauglies Nav-forklaring

innenriks

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) bad dei uskuldig dømte Nav-offera om unnskyldning og beklaga djupt uretten som har ramma dei, då ho heldt forklaringa si om skandalen i Stortinget tysdag.

Så langt er det avdekt at minst 2.400 personar urettkommen har måtta betale tilbake pengar etter opphald i utlandet medan dei fekk ulike trygdeytingar, 100 har vorte urettkommen meldt inn og 36 har urettkommen sona fengselsstraffer. I forklaringa si gjekk Hauglie gjennom tidslinja for når feilen vart oppdaga og når departementet vart varsla.

– Eg har frå første dag omtalt dette som ein skandale. Det står eg ved, sa Hauglie.

Mistillit like aktuelt

Opposisjonen var langt frå fornøgd med forklaringa til ministeren. Dei meiner ei rekke sentrale spørsmål framleis står utan svar.

– Tilliten er ikkje styrkt, fastslår Ap-leiar Jonas Gahr Støre overfor NTB.

– Særleg med tanke på at statsråden gjennom mange månader ikkje har slått alarm og gripe inn på ein måte som endra praksis. Her kan det ha gått frå slutten av 2018 fram til august 2019, og i mellomtida har mange menneske vorte dømde og fått inndratt pengane sine. Også etter august har det jo vorte reagert på bakgrunn av den førre tolkinga, så kvifor har ikkje statsråden reagert, seier Støre.

Raudt og SV er dei einaste partia som har varsla at dei vurderer mistillit i saka. Mistillitsspørsmålet er minst like aktuelt etter forklaringa, fastslår begge partia.

– Hauglie har ikkje styrkt si sak i dag, og det verkar framleis som heilt uforståeleg at det har tatt så lang tid både i Nav og i departementet å handle etter at ein først vart usikker på om lova vart praktisert feil, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– For oss er spørsmålet om mistillit like aktuelt fordi ansvar ikkje er plassert og statsråden ikkje har svart fyllestgjerande, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Sp: Nokon må gå

Ap og Sp seier det er for tidleg å konkludere om mistillitsspørsmålet. Men Sps representant i arbeids- og sosialkomiteen Per Lundteigen gjer det heilt klart at nokon må gå i saka.

– Det er jo heilt opplagt at viss folk skal behalde oppfatninga av at vi har eit rettssamfunn, så må nokon ta konsekvensane og tre tilbake her, det er jo heilt opplagt, seier Lundteigen til NTB.

Han vil likevel ikkje uttale seg om kven han meiner bør gå av.

Framstegspartiets Erlend Wiborg, som leiar Stortingets sosialkomité, uttalte frå Stortingets talarstol at han meiner Nav-leiinga må gå av.

– Nav burde reagert tidlegare og har vore for passive. Det er ikkje nødvendigvis dei rette til å vere dei som skal leie Nav gjennom oppryddinga, sa Wiborg.

Ei rekke av offera for skandalen var òg til stades og høyrde forklaringa frå galleriet. Tilliten er ikkje retta opp igjen, uttalte fleire av dei til NTB etter forklaringa.

Krev eiga gransking

Under forklaringa understreka Hauglie at alle fakta no skal på bordet, og at alle steinar skal snuast. Som ledd i dette arbeidet, varsla ho ein ekstern, uavhengig gransking av saka.

Opposisjonen meiner likevel at Stortinget må igangsette si eiga gransking, enten ved å sjølv nedsette ein kommisjon eller opprette ein spesialkomité på Stortinget.

Hauglie lova òg at det vil komme ekstra pengar til Nav og Trygderetten for å handtere sakene. Beløpet vil regjeringa komme tilbake til førstkommande fredag.

Ho varsla òg at regjeringa vil sørge for fri rettshjelp til dei som er ramma av skandalen, og at regjeringa vurderer å opprette ei eiga erstatningsordning for offera for å sikre ei så rask behandling som mogleg.