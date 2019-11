Regjeringa lagar strengare vindkraft-reglar

innenriks

– Eg trur alle ser at det er ei utfordring at viss det går for lang tid frå løyvet blir gitt til det blir bygt, så er det mykje som endrar seg. Folk opplever at det er noko anna som blir bygde enn det som vart diskutert. Derfor skal vi sjå på detaljnivået i konsesjonane, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Teknisk Ukeblad (TU).

Vindkraftkonsesjonar blir i dag gitt for fem år av gongen, men mange selskap har fått utsetjing og startar bygginga mykje seinare. I mellomtida har teknologien endra seg og vindturbinane blir høgare enn opphavleg planlagt. Det er tilfelle på Frøya og i Sandnes.

Regjeringa jobbar med å lage reglar for kor høge vindturbinane kan vere. Det vil òg bli betre regulering av naturinngrep, lovar Freiberg.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal ikkje behandle fleire vindkraftsøknader før dei nye reglane er på plass, ifølgje TU.

NVE la i mars fram ei nasjonal ramme for vindkraft, der etaten peika på kva for område som kan eigne seg for utbygging. Det førte til kraftig debatt, og mange kommunar har erklært at dei ikkje ønsker vindkraftutbygging. Regjeringa enda med å legge rapporten i skuffen, men Freiberg seier han framleis er nyttig.

