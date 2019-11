Regjeringa vil styrke fiberkonkurransen

innenriks

Ministeren seier til E24 at han ønsker innspel frå bransjen sjølv og andre relevante aktørar. Ambisjonen er å vere ferdig i 2020.

– Vi ser at det i delar av landet er det regionale aktørar som i realiteten har monopol på å levere breiband. Så vi vil vurdere ulike tiltak som vil betre konkurransen til glede for forbrukarane, samtidig som vi skal balansere dette slik at vi sikrar investeringsviljen til selskapa, seier han.

I den førre stortingsmeldinga om breibandmarknaden i 2016 vart det sett eit mål om at 90 prosent av hushalda skulle ha tilgang til høgfartsbreiband. I dag ligg delen på 86 prosent.

Astrup seier at regjeringa er i rute med å nå målet, men at det òg er på tide å oppdatere meldinga.

– Folk skal ikkje berre ha tilgang til eit godt breiband, men også til ein pris som gjer at dei kan ta det i bruk. Derfor er konkurransen så viktig, seier han.

(©NPK)