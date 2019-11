Sp: – Vi jaktar ikkje statsrådsblod

innenriks

Han fryktar at debatten om trygdeskandalen i Stortinget tysdag skal ende opp i eit spørsmål om mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Dette er ikkje tida for å jakte på statsrådsblod. Men statsråden må kjenne presset på å få rydda opp. Hovudfokuset til Hauglie må vere rettferd og oppreising for dei som har vorte rørte, ikkje på å forsvare seg, seier Vedum til NTB.

Særskild komité

Senterpartiet vil òg at det blir oppretta ein såkalla særskild komité som skal behandle Hauglies forklaring i Stortinget tysdag. Måndag sende partiet eit brev til Stortingets presidentskap om dette.

Ifølgje Vedum vil ein slik komité innebere ei breiare behandling i Stortinget enn om forklaringa blir send til arbeids- og sosialkomiteen og eventuelt òg kontrollkomiteen.

– Denne saka er veldig spesiell. Ho handlar om at vi har hatt eit lovverk som Stortinget har vedtatt og som statsråden har følgt opp, men som er feil, slår han fast.

Erstatte gransking

I brevet heiter det at dette er ei sak som også rører det konstitusjonelle forholdet mellom regjering og Storting, og at ein særskild komité gjer at ein kan unngå ei dobbelt behandling av saka og samtidig ta vare på dei ulike aspekta og spørsmåla som saka reiser.

Ein slik komité kan òg erstatte ei ekstern gransking, som Hauglie har varsla, meiner Sp-leiaren.

– Det vil vere ein meir politisk styrt prosess. I tillegg har Stortinget eit ansvar for å gå inn i substansen i saka, seier Vedum.

