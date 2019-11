Sp fryktar trygdeskandalen skal gjere Noreg tannlause i møte med EØS

innenriks

Minst 48 personar er uskuldig dømte for trygdesvindel, og 36 av dei til fengselsstraff. Tal frå Nav viser at om lag 2.400 personar har fått uriktig tilbakebetalingskrav mot seg i saka som handlar om feil bruk av EØS-regelverket.

Tysdag må arbeidsminister Anniken Hauglie (H) gjere greie for saka i Stortinget, og ho kan bli møtt med mistillit frå opposisjonen. Både Raudt og SV vurderer det.

Pollestad i Sp meiner saka handlar om meir enn trygd og ytingar. Nav-saka kan òg gjere det vanskelegare å utfordre EØS på andre område, meiner leiaren av næringskomiteen på Stortinget.

– Denne saka kan kanskje gjere at enkelte blir meir tilbakehaldne med å utfordre det norske handlingsrommet. Det kan gjelde embetsverket i departementa, men også politisk kan det bli meir krevjande, seier Pollestad til Nationen.

Han legg til at saka viser at Noreg har vore for redde for å hamne i Efta-domstolen.

– Viss ein på eit tidleg tidspunkt hadde køyrt denne saka i Efta, ville vi fått ei varig og permanent avklaring, seier Pollestad.

I eit innlegg på Facebook-sida si skriv Pollestad at saka etter hans syn har vorte dekt på ein einsretta måte. Dei dømte i Nav-saka har dessutan eit ansvar sjølv, påpeikar Sp-politikaren.

– Eg legg til grunn at Nav har informert om regelverket til dei som fekk ytingane. Og då om regelverket slik som Nav har meint at det skal forståast. Då har altså dei som har fått ytingane brote det vilkåret Nav har stilt. Nav har rett nok ikkje hatt lov å stille vilkåret, men det er ikkje grunn til å tru at trygdemottakerne har vore klar over det, skriv Pollestad.

