Støre ikkje lenger Stortingets rikaste

Aller rikast av dei valde på Stortinget, er Høgres Nikolai Astrup, med ein formue på 417 millionar kroner, ifølgje dei ferske skattelistetala. Men sidan han er digitaliseringsminister møter han ikkje i Stortinget som vanleg representant.

Dermed er det Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, som er rikast på Stortinget. Ifølgje Dagbladet har formuen hans auka til 73 millionar kroner på likninga for 2018

– Formuen min stammar frå eit generasjonsskifte i firmaet som faren min starta for over 50 år sidan. No har eg og fire søsken overtatt mykje av eigarskapet, fortel Bjørnstad til Dagbladet.

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre er oppført med ein formue på 61 millionar kroner, og dermed har han vorte forbigått av Bjørnstad. Støre og formuen til familien stammar i hovudsak frå sal av eigardelane i peis- og omnsselskapet Jøtul.

Skattelistene viser elles at Kjell Inge Røkke har den største formuen i landet, på 18,6 milliardar kroner, medan Trond Mohn tente mest i fjor (443 millionar kroner).

