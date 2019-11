Svinebonde i Østfold må i fengsel etter ulovleg kastrering og dårleg stell

innenriks

Den tiltalte bonden innrømte i Heggen og Frøland tingrett at han hadde kastrert 17 griser utan bistand frå veterinær.

Han meinte det dreidde seg om 17 dyr, og ikkje 23 som påtalemakta ville ha det til, men retten stolte på sistnemnde, melder Smaalenenes Avis.

Mannen forklarte at han har kastrert ei firesiffera mengde griser i åra han har drive med gris, noko som var lovleg i Noreg fram til 2002.

Saka omhandlar òg to tilsyn frå 2018. Det eine tilfellet dreier seg om eit dyr med brekt bein og eit dyr med eit stygt halesår som vart funne av Kjøttkontrollen. Dyra vart avviste som ueigna for transport.

Dommarane merka seg at tiltalte i 2011 fekk eit førelegg på 15.000 kroner for brot på dyrevelferdslova i samband med kastrering av griser. Retten meinte likevel at påstanden til aktor om sju månader i fengsel var for strengt. Dommen vart derfor sett til 40 dagar i fengsel, 20.000 i bot og 10.000 i sakskostnader.

Bonden fekk tidlegare i år forbod av Mattilsynet mot å drive med dyr og har ifølgje Smaalenenes Avis overlate drifta til kona si.

(©NPK)