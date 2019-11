Acer jobbar for å finne årsak til brann i elev-pc

innenriks

– Det første vi gjorde var å sende eit norsk team for å gjere grundige undersøkingar av den aktuelle maskina. Seinare har vi floge inn ytterlegare teknisk support for å granske hendinga, seier Ekaterina Bakhbava, PR-sjef i Norden for Acer, til Bergens Tidende.

Ho understrekar at saka har høgaste prioritet for selskapet.

Etter at det byrja å brenne i ein Chromebook i Sandnes torsdag, har Bergen kommune bedt elevar som har denne typen PC, om å legge han igjen på skulen. Direktør for Etat for skule, Marius Arnason Bøe, seier til avisa at dei enno ikkje fått noka tilbakemelding frå leverandøren.

Bakhbava i Acer seier det er sjeldan at selskapet får rapport om røykutvikling frå Pc-ar.

– Vi ser ingen grunn til at kundane skal la vere å bruke dei, og meiner det ikkje er nødvendig med spesielle forholdsreglar, seier ho.

(©NPK)