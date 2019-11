Eirik Jensen: – Konsekvensane er ganske fatale viss vi ikkje når fram

innenriks

– Det er noko som ligg i bakhovudet. At konsekvensane er ganske fatale viss vi ikkje når fram. Det gjer noko med motivasjonen, ein merkar meir at ein må jobbe. Og ein må òg vere pedagogisk på høgda for å få folk til å henge med, sa Eirik Jensen til NRK før rettssaka starta i Borgarting lagmannsrett.

– Godt førebudd

Han seier han har jobba mykje med å førebu seg til saka.

– Vi har jobba med ein del ting som vi meiner er sentralt. Vi har jobba med Cappelens påstandar. Med tidslinjer. Vi har jobba med tekniske ting. Vi har stort sett fokusert på det saka er bygd opp på, sa Jensen, som stilte i retten i rosa skjorte, utan den sedvanlege skinnjakka si.

Rettssaka starta onsdag klokka 9 og skal etter planen vare til mars neste år. Etter at retten var sett, sa Jensen at han nekta straffskuld.

I Oslo tingrett i 2017 vart Eirik Jensen funnen skuldig i både korrupsjon og medverknad til smugling av nesten 14 tonn hasj. I lagmannsretten i januar i år vart han frikjent av juryen for hasjsmuglinga, men funnen skuldig i korrupsjon. Fagdommarane sette likevel rettsavgjerda til side, og saka skal derfor no bli behandla på nytt.

Mindre interesse

Jensens forsvararteam består denne gongen av John Christian Elden, Sidsel Katralen og Arild Holden, som var med i første, men ikkje førre runde.

Aktoratet består som før av Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe frå Spesialeininga for politisaker, og dessutan statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Rettssaka blir leidd av lagdommar Halvard Leirvik.

Interessa for saka ser ut til å vere noko mindre enn i dei førre rettssakene. Utanfor Oslo tinghus var det ingen kø då saka starta, og berre ein skuleklasse og dessutan eit tjuetal interesserte hadde tatt plass på tilhøyrarbenkene.

