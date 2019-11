Fiskeridirektoratet seier nei til havvind ved Sørøya

innenriks

Området, som forslaget frå Olje- og energidepartementet kallar Sandskallen – Sørøya Nord, blir kategorisert av NVE som eit høgaktuelt område for vindkraftutbygging. NVE ser på området som veldig egna både teknisk og økonomisk, og som eit område der det rår få interessemotsetningar.

Fiskeridirektoratet meiner likevel at det er stor fiskeriaktivitet i området, som vil bli svært skadelidande ved etablering av anlegg for havvind. I tillegg trekker direktoratet fram at området grensar til det marine verneområdet Loppa, og at det ikkje er gjort utgreiing av kva for konsekvensar havvindutbygging vil ha for verneområdet.

Også det foreslåtte havvindanlegget til Olje- og energidepartementet i området kalla Utsira Nord møte motstand i Fiskeridirektoratet, som tilrår at området blir justert av omsyn til fiskeriindustri i området.

Direktoratet tilrår òg redusering av området kalla Sørleg Nordsjø 2, der primært av omsyn til tobisfiske.

