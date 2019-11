Fluor frå skismurning funne i meitemark og klatremus

innenriks

Doktorgradsstipendiat Randi Grønnestad ved Institutt for biologi ved NTNU har undersøkt nivåa av ulike perfluorerte stoff – PFAS – i skiområdet Granåsen og samanlikna med eit referanseområde der det ikkje blir driven med skiaktivitet, skriv Dagbladet.

– Eg har funne at det er signifikant høgare nivå av dei fleste PFAS-a i mus frå desse skiområda. Spesielt av dei meir langkjeda stoffa, som ein finn i skismurning, finn eg betydeleg høgare nivå av i mus i skiområda enn i mus i referanseområdet, fortel ho.

Grønnestad meiner det er alarmerande at nivåa var så mykje høgare i skiområdet – sjølv om prøvane var tatt om sommaren.

– Mange månader etter at snøen har smelta, så finn ein desse nivåa i jord, meitemark og mus. Det viser at stoffa blir igjen i naturen og blir tatt opp i dyra. Så det er ikkje berre i skisesongen at det er eit problem, seier ho.

– Desse stoffa har vist seg å ha effektar på hormonsystemet, dei kan føre til kreft, og dei kan føre til ubalanse i mange ulike system i kroppen, seier ho.

Ein artikkel om Grønnestads doktorgradsarbeid blir no publisert i det amerikanske tidsskriftet Enviromental Science & Technology.

I 2015 viste ein rapport frå Miljødirektoratet liknande funn for området rundt Holmenkollen i Oslo. Skiforbundet har innført forbod mot glideprodukt som inneheld fluor for skiløparar i barne- og ungdomsklassane under 16 år.

(©NPK)