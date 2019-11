Høgre og Frp reagerer sterkt på Støres oljefondsbodskap

innenriks

– Vi må byrje å venje oss til å seie at pensjonsfondet vårt er eit politisk reiskap, sa Støre på Zerokonferansen onsdag.

– Til no har vi ikkje tort å seie det, fordi vi ikkje skal drive politikk med pensjonsfondet, og det er veldig mange ting eg meiner vi ikkje skal gjere, men det er klart at 10.000 milliardar kroner er politikk: Måten det blir investert på, retninga som blir sett. Så den diskusjonen meiner eg Noreg kan ta, sa Ap-leiaren ifølgje VG.

Frp-leiar Siv Jensen meiner fråsegna er farleg og uansvarleg. Ho meiner Støre no skal bruke fondet som eit politisk instrument og dermed går bort frå den ansvarlege linja til tidlegare statsminister og Ap-leiar Jens Stoltenberg.

– Ein av dei viktigaste grunnane til at oljefondet har gjort det så bra, er at det ikkje blir brukt politisk, og at det skal søke etter best mogleg avkasting, seier ho til VG.

Høgres finanspolitikar på Stortinget Mudassar Kapur kallar Støres bodskap «eit dramatisk linjeskifte frå Arbeidarpartiet».

– Dersom vi seier at oljefondet er ein politisk reiskap, blir dette fort utanrikspolitikk og slik at politikarane må ta stilling til enkeltinvesteringar og investeringar i enkeltland, seier han til NTB.

