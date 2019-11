Høie ikkje fornøgd med luftambulansetilbodet i nord

innenriks

– Vi er ikkje fornøgd med dagens situasjon. Vi har innført krav om dagleg rapportering frå Luftambulansetenesta HF, opplyste Høie i Stortinget onsdag.

– Eg hadde måndag morgon møte med styreleiar for å gå gjennom situasjonen og diskutere tiltak, opplyste han vidare.

Ingvild Kjerkol (Ap) påpeika i spørjetimen at bakvaktsordninga som Babcock er forplikta å levere, ikkje er på plass.

– Det som er utfordringa no, er å sikre god nok pilotdekning på basane, sa Høie.

Det er no 14 standbypilotar på Gardermoen og 1 i Tromsø. Høie opplyste at beredskapen no er på 90 prosent, og gjorde det klart at dette ikkje er godt nok.

Han opplyser at det blir sett inn eit ekstra fly frå neste veke. Det skal mest sannsynleg ha base i Alta, og kunne bli brukt på kortbanenettet.

