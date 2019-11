Nasjonale prøvar: Gutane betre i rekning, jentene best i lesing

innenriks

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde onsdag resultata frå dei nasjonale prøvane i haust. Elevar på femte trinn har gjennomført prøvar i lesing, rekning og engelsk. Det same har elevar på åttande trinn gjort, medan elevar på niande trinn har hatt prøvar i lesing og rekning.

Forskjellen mellom jenter og gutar aukar i rekning, samanlikna med fjoråret.

– Dei nasjonale prøvane viser at det framleis er fleire gutar enn jenter som presterer på høgaste nivå i rekning, og forskjellen aukar noko for elevane i ungdomsskulen, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Han meiner prøvane i år viser at styresmaktene framleis har ein jobb å gjere for å sikre at skulen løftar alle elevane.

Femte trinn

Det er i snitt små endringar på nasjonalt nivå, men det er ein tendens til at jenter gjer det svakare, medan gutar gjer det litt betre samanlikna med tidlegare. I lesing på femte trinn har det vore ein svak nedgang i delen elevar på det høgaste og lågaste meistringsnivået sidan 2016. Delen på det mellomste meistringsnivået har auka med 4,9 prosentpoeng desse åra. I rekning og engelsk er fordelinga mellom dei ulike meistringsnivåa ganske stabil over tid.

Blant femteklassingane er det fleire gutar enn jenter på høgaste nivå i rekning og fleire jenter enn gutar på lågaste nivå. I lesing og engelsk er det små forskjellar mellom gutar og jenter. Samanlikna med i fjor er det færre jenter på det høgaste meistringsnivået, medan det er noko færre gutar på det lågaste nivået i lesing.

På ungdomstrinnet er det no litt færre elevar på dei lågaste nivåa enn for nokre år sidan. I engelsk er det jamt mellom jenter og gutar. I lesing er det flest jenter på dei høgaste meistringsnivåa, medan det er fleire gutar på dei høgaste meistringsnivåa i rekning.

Oslo best

Det er framleis Oslo som får dei beste resultata, medan skulane i Finnmark kjem dårlegast ut.

I Oslo presterer 17 prosent av elevane i åttande trinn på høgaste meistringsnivå i lesing, medan delen på høgaste meistringsnivå i dei andre fylka varierer mellom 6 og 10 prosent.

Når det gjeld delen elevar på lågaste meistringsnivå er det mindre forskjell mellom fylka.

Sanner oppmodar skulane til å bruke dei nasjonale prøvane aktivt.

– Det er ein tydeleg samanheng mellom resultata på nasjonale prøvar og fråfall i vidaregåande skule. Eg håper derfor at lærarane bruker prøvane til å følgje opp dei elevane som har ekstra behov for hjelp og støtte, seier kunnskapsministeren.

Akershus fritar færrast

Elevar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskild språkopplæring blir fritatt frå dei nasjonale prøvane. I tillegg er det òg elevar som ikkje deltar på prøvane på grunn av dokumentert eller udokumentert fråvær.

Fritaksprosenten varierer frå 2 til 6 prosent mellom fylka på åttande trinn. Aust-Agder har høgast del som blir fritatt frå prøvane, medan Akershus har lågast del for åttande trinn.

På femte trinn er det Finnmark som fritar den høgaste delen av elevar, medan Akershus fritar færrast òg her.

(©NPK)