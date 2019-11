Norwegian-grunnleggjarar går inn med 115 millionar etter børsfall

innenriks

Like før stengetid onsdag hadde Norwegian-aksjen falle 11 prosent på Oslo Børs samanlikna med sluttkursen tysdag.

Tysdag kveld henta konstituert konsernsjef i flyselskapet, Geir Karlsen, inn 2,5 milliardar kroner gjennom utskriving av nye aksjar i selskapet og ein konvertibel obligasjon. Det er tredje gongen Norwegian har henta inn pengar det siste halvanna året.

– No har vi litt meir rom på likviditet og kapital, slik at vi kan gi full gass i det som er viktigast: At selskapet skal tene pengar, seier Karlsen til Dagens Næringsliv onsdag.

Til DN opplyser Bjørn Kise at han og medgrunnleggar Bjørn Kjos går inn med 115 millionar kroner i emisjonen.

– Vi støttar heilhjarta opp om Norwegians strategi og omstillingsprosess, og investerer derfor ytterlegare 115 millionar kroner i flyselskapet, skriv Kise i ein e-post til avisa.

(©NPK)