Norwegian rasar på børsen

innenriks

Ved 10.30-tida onsdag hadde Norwegian-aksjen falle rundt 8,5 prosent på Oslo Børs samanlikna med sluttkursen tysdag.

Tysdag kveld henta flyselskapets konstituerte konsernsjef Geir Karlsen inn 2,5 milliardar kroner gjennom å skrive ut nye aksjar i selskapet og ein konvertibel obligasjon. Det er tredje gong Norwegian har henta inn pengar det siste halvanna året.

– No har vi litt meir rom på likviditet og kapital, slik at vi kan gi full gass i det som er viktigast: At selskapet skal tene pengar, seier Karlsen til Dagens Næringsliv onsdag.

