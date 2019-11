Stortingets utdanningskomité vil ikkje gi elevar streikerett

innenriks

Bastholms forslag inneber at elevar som kan dokumentere at dei har deltatt i streik, kan sleppe å få oppført fråvær for desse timane.

I innstillinga utdanningskomiteen har til Stortinget rosar eit fleirtal det tydelege klimaengasjementet, og både SV og Senterpartiet gir støtte til forslaget om at regjeringa endrar fråværsreglane, slik at «dokumentert deltakelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær».

Det er likevel berre SV som går inn for å støtte Bastholms forslag om at regjeringa bør framme forslag med reglar og rammer for å innføre streikerett, slik at elevråd og elevorganisasjonar kan arrangere og oppmode til politisk streik.

I innstillinga komiteen har til Stortinget, som blir fremma av Arbeidarpartiet og dei fire regjeringspartia, heiter det at ei «åpning for streik som gyldig fravær vil kunne få store konsekvenser for elevers tilstedeværelse i skolen.»

Une Bastholm, som fremma forslaget, omtaler innstillinga som arrogant.

– Det er veldig arrogant av vaksne politikarar å ikkje eingong ville sjå på ein mogleg rett for elevar til å streike, for saker som er viktige for generasjonen deira eller viktig for elevgruppa, seier Bastholm til VG.

Stortinget skal stemme over forslaget neste veke.

(©NPK)