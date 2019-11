Tyskar frifunnen for å ha skrutrekkjar på offentleg stad

innenriks

Mannen vart 14. oktober i år funnen sovande utanfor ein lesesal i ein av Universitetet i Oslos bygningar i Forskningsparken med ein flat skrutrekkjar i lomma.

Tyskaren sa til politiet at han hadde funne skrutrekkjaren, men svarte ikkje direkte på spørsmål om kva han skulle med han.

Mannen vart tiltalt for brot på paragrafen i straffelova 189, som inneber å ha bore ein skarp reiskap på offentleg stad som var eigna til å påføre nokon ei kroppskrenking.

Den tyske mannen møtte ikkje sjølv i rettssaka i Oslo tingrett onsdag. Under rettssaka vart han frifunnen for å ha hatt skrutrekkjaren fordi retten ikkje fann det bevist at han hadde hatt han med seg utan aktverdig formål.

Han vart likevel dømd til å betale ei bot på 5.000 kroner for å ha oppgitt falskt namn og fødselsdato til politiet på Jernbanetorget 14. september i år.

(©NPK)