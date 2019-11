Anne Lise Ryel går av som generalsekretær i Kreftforeningen

innenriks

Sommaren 2020 skal nokon andre ta over leiarvervet i organisasjonen.

– Eg har leidd Kreftforeningen igjennom ei utruleg spennande reise. Det har vore 18 fantastiske år i ein jobb eg framleis elskar, skriv Ryel i ei pressemelding.

Ryel skriv at det no er eit godt tidspunkt for eit leiarskifte.

– Det er ei tid for alt. Vi har nådd langt i mi tid i Kreftforeningen, og ligg no på omdømmetoppen i omdømmeundersøkinga til Ipsos, skriv Ryel.

Ho trekker òg fram at dei snart er ferdige med arbeidet med ein ny strategi for organisasjonen.

Tidlegare har Ryel mellom anna vore statssekretær i Justisdepartementet og likestillingsombod.

(©NPK)