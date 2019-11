Barn blir haldne inne i frykt for luftforureining i Bergen

innenriks

Espira barnehage i Rådal har 255 barn og ligg ved eitt av dei tettast trafikkerte kryssa i byen. Onsdag ettermiddag fekk foreldre og føresette beskjed om at barna blir haldne inne på grunn av varsel om høg luftforureining, skriv NRK.

– Sidan det er varsla raudt farenivå, så vurderer vi nokre forholdsvis enkle tiltak for å unngå ubehag for barna, seier barnehagestyrar Anette Hem Reidarsen Espira Rå i Rådalen til kanalen.

Barnehagen har bestemt at alle barn skal sove inne og at ingen får leike ute. Nokre av barna blir tatt med på tur bort frå området, ifølgje NRK.

Bergen kommune har varsla at det torsdag er fare for periodevis høg luftforureining i trafikkerte strøk i Bergen. Fram til søndag er det venta lite vind, opphaldsvêr og fare for inversjon.

– Når det er varsla ein vêrtype med lite vind og inversjon, kan vi få ein situasjon med høg forureining over fleire dagar. Vi har bedt Statens vegvesen og Bergen hamn om å gjennomføre tiltak for å redusere utslepp og svevestøv, seier klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) til nettsidene til kommunen.

