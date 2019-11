Framleis togproblem i Bergen etter at godstog spora av

innenriks

Brannvesenet i Bergen melde om hendinga klokka 4 natt til torsdag. Ingen personar vart skadde i hendinga.

– Som følgje av avsporinga er det to lastekonteinarar som har velta, og som no sperrar spora. Hendinga gjer at det blir stans i all trafikk inntil vidare, seier operasjonsleiar Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Forseinkingar

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor opplyser til NTB rett før klokka 10 at det framleis er buss for tog frå Bergen til Arna.

– Havarikommisjonen er på plass, og vi ventar på tilbakemelding frå dei. Frå Arna går togtrafikken, men då med ein del forseinkingar. Det er òg forseinkingar mellom Bergen og Arna fordi bussane bruker meir tid enn kva tog gjer, seier ho.

Ho håper at passasjertoga kan vere tilbake i normal trafikk mellom Bergen og Arna seinare på dagen. For godstog kan det ta litt meir tid, legg ho til.

Lokaltog

Vy ber passasjerar om å rekne med ekstra tid.

– Innstillingane rammar i første omgang alle som skal med lokaltog og alle som skal til Voss, Myrdal og med det første toget til Oslo klokka 8.30, sa pressevakt Gina Scholz i Vy til NTB torsdag morgon.

Politiet opplyser at all straum til jernbanen er kopla frå, og at toga ikkje kan passere før oppryddinga er ferdig.

CargoNet

Avsporinga skjedde ved den 7.670 meter lange Ulrikstunnelen i nærleiken av Bergen stasjon. Selskapet CargoNet opplyser at det var eitt av toga deira som spora av med nest bakarste vogn.

– Dette medfører at vi ikkje får køyrt tog inn eller ut til godsterminalen vår i Bergen, skriv selskapet i ei oppdatering.

Det er ikkje kjent kva som er årsaka til avsporinga. Politiet kjenner ikkje innhaldet i konteinarane.

