Gynekolog på Austlandet dømt til 12 års fengsel for å ha valdtatt pasientar

Gynekologen er òg dømt for valdtektsforsøk på ein åttande pasient og for å ha skaffa eller prøvd å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stillinga si som gynekolog.

Han er i tillegg dømt for å ha opptredd skremmande og plagsam overfor éi kvinne.

Valdtektene strekker seg over ein periode på åtte år – frå 2008 til 2016, ifølgje dommen. Retten ser dette som skjerpande.

– Alvorlege tillitsbrot

Retten meiner mannen på ein kynisk og bereknande måte har misbrukt stillinga si og tilliten pasientane har til å gjere seksuelle overgrep under gynekologiske undersøkingar.

– Dette representerer alvorlege tillitsbrot mot dei fornærma, som har vore i ein svært sårbar situasjon utan moglegheit til å motsetje seg handlinga, heiter det i dommen.

Mannen er i tillegg til tolv års fengsel dømt til å betale tre av offera 150.000 kroner i erstatning, og dessutan 125.000 kroner til dei fire andre fornærma i saka.

Nektar straffskuld

Gynekologen har heile tida nekta straffskuld for alle punkt i tiltalen og har forklart at han ikkje har hatt noko anna motiv enn å gjere jobben og å hjelpe pasientane sine på best mogleg måte.

Forsvararen til mannen, advokat Sol Elden, seier til ABC Nyheter at dommen er anka.

– Han er grunnleggande usamd i konklusjonane og grunngivingane til retten, seier ho.

(©NPK)