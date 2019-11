Koplar inn EU-kommisjonen i trygdeskandalen

innenriks

ESA-president Bente Angell-Hansen stadfestar overfor avisa at EU-kommisjonen har vorte varsla to gonger og at dei har vorte bedde om å undersøke den norske trygdeskandalen.

ESA er organet som overvaker at EØS-landa følgjer regelverket i EUs indre marknad.

Ein talsperson for EU-president Jean Claude Junker stadfestar overfor VG at dei har fått eit varsel og held på å behandle saka.

– EØS' felles reglar har den fordelen at alle som bur i EØS-området, skal behandlast likt. Den enkelte får rettar òg når ein bur og arbeider i eit anna land enn heimlandet sitt, seier ESA-president Angell-Hansen til VG.

