Lågare vaksinasjonsgrad blant eldre i Noreg enn i andre OECD-land

innenriks

Tala er frå 2017 og viser at 34 prosent av nordmenn over 65 år er vaksinerte mot influensa, ifølgje OECD-rapporten Health at a glance. Gjennomsnittet i OECD-landa var 41 prosent.

Tal frå Folkehelseinstituttet viser likevel at delen influensavaksinerte eldre var på 48 prosent vinteren 2018/2019.

Regjeringa har eit mål om at 75 prosent av dei eldre skal vere vaksinerte mot influensa.

– Trenden går riktig veg, men vi har endå eit stykke igjen før vi når målet om å vaksinere 75 prosent av alle over 65 år og andre risikogrupper, skriv eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) i ein e-post til NTB.

I tillegg til eldre oppmodar Listhaug helsepersonell om å ta influensavaksinen.

– Ikkje berre av omsyn til seg sjølv, men òg fordi dei møter eldre og folk som treng hjelp i arbeidskvardagen sin. I denne rolla kan ein vere smitteberar og på denne måten vere ein helsetrussel mot dei ein er sett til å hjelpe, skriv ho.

